Житель Хабаровского края в третий раз отправится в колонию за убийство сожителя матери

Суд Хабаровского края признал виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре за убийство сожителя матери, ранее его дважды судили за убийство ее сожителей, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным СК, в ноябре 2017 года осужденный позвал на встречу сожителя матери. Во время разговора он несколько раз ударил мужчину, а после его падения не менее 10 раз ударил его камнем по лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого осужденный вернулся домой и рассказал об убийстве матери и знакомым.

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«В ходе следствия мужчина дал признательные показания и сообщил, что убийство совершил умышленно, таким образом он защитил свою мать от сожителя, который регулярно над ней издевался», — говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что мужчину уже дважды судили за убийство сожителей матери, в 2008 и 2012 годах.

Ранее сообщалось, что в Якутии мужчина застрелил пятерых человек и покончил с собой.