Стали известны подробности инцидента со стрельбой в Новокузнецке

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В Новокузнецке мужчина застрелил свою бывшую жену и покончил с собой. Причиной могли стать дети, сообщает портал A42.RU со ссылкой на представителя МВД по Кемеровской области Игоря Ситдикова.

Ранее стало известно, что на улице Павловского, 7 в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу. Как сообщалось, в результате пострадала женщина. Позднее выяснилось, что это была бывшая супруга стрелка, она скончалась.

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«На бытовой почве произошел семейный конфликт. По предварительной информации, мужчина выстрелил в свою бывшую жену... Причиной конфликта могут быть дети», — сказал Ситдиков.

Следственный комитет сообщил, что мужчина покончил с собой, передает РИА «Новости».

«В Новокузнецке сегодня около полудня 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он произвел в нее выстрел, предположительно из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал произошедшее бытовой трагедией на почве ревности.

«Это бытовая трагедия, к сожалению. И никаких заложников. Обычная бытовая трагедия, ревность, муж, жена, все. Надо успокоить всех людей и не раскачивать эту ситуацию. Обычная трагедия на почве ревности», — сказал Цивилев радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что нападавший не брал заложников, о чем ранее сообщали СМИ.