Москалькова посетит Вышинского на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в начале следующей недели посетит на Украине находящегося в СИЗО журналиста Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

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«Со своей стороны я планирую посетить на принципах взаимности Вышинского в херсонском СИЗО в начале недели, в понедельник-вторник», — заявила Москалькова.

Ранее стало известно, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправляется в Россию, где посетит заключенных. Договоренность о взаимных визитах уполномоченных по правам человека была достигнута в результате переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.