СБУ возбудила дело из-за публикации «списка жертв» по делу Бабченко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ списка, в котором якобы содержались сведения о 47 предполагаемых жертвах организаторов покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по факту разглашения сведений досудебного расследования. В СБУ добавили, что разрешение на разглашение этих данных кому-либо не предоставлялось.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко также хотели убить 47 человек.

По его словам, им предоставляется необходимая защита.