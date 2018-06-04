В Красноярске ФСБ задержала 11 членов ячейки, вербовавших боевиков

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 11 человек, которые входили в состав религиозной ячейки, занимающейся вербовкой боевиков и их последующей переправкой в террористические группы на территории Сирии и Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Отмечается, что глава ячейки наладил контакт с членами иностранной террористической организации по телефону. Члены преступной группы использовали видеоролики и запрещенную литературу для распространения своих идей.

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской республики», — говорится в заявлении ведомства.

По данным ФСБ, в отношении участников группы было возбуждено уголовное дело.

Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места спецоперации по ликвидации главаря банды в Дагестане.