В Москве в понедельник ожидается до +25°С
В Москве в понедельник, 4 июня, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем облачно, местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Реклама
Ранее сообщалось, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 4 июня.
По прогнозам синоптиков, в понедельник скорость ветра составит 12–17 м/с. А также ожидаются небольшие дожди.
Как отмечалось, в регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности.