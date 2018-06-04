В Москве в понедельник ожидается до +25°С

В Москве в понедельник, 4 июня, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно, местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 4 июня.

По прогнозам синоптиков, в понедельник скорость ветра составит 12–17 м/с. А также ожидаются небольшие дожди.

Как отмечалось, в регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности.