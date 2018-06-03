МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер, а в ряде районов — гроза. Об этом сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на информацию Росгидромета.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 3 июня в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

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Ведомство призывает пешеходов обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а водителям — не парковать под деревьями автомобили.

МЧС также предупреждало о сильном ветре 1 и 2 июня.