Житель Владивостока напал на медсестру с отверткой

Житель Владивостока ответит в суде за нападение на свою бывшую сожительницу, работавшую медсестрой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморья.

«Прокурором Советского района города Владивосток утверждено обвинительное заключение по делу в отношении гражданина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статье 30, части 1 статьи 105 УК (покушение на убийство)… В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, мужчина испытывал неприязнь к бывшей сожительнице, из-за которой попал под административный арест. В январе 2018 года он пришел в поликлинику, где работала девушка, и попытался ударить ее отверткой в грудь, однако медсестра смогла увернуться.

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