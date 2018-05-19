В результате стрельбы в школе в Джорджии погиб один человек
В результате стрельбы в школе в американском штате Джорджия погиб один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает WSB-TV со ссылкой на полицию.
Как отмечается, трое пострадавших были госпитализированы после инцидента, один из них скончался в больнице.
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Ранее сообщалось, что в старшей школе Маунт-Зайон в штате Джорджия произошла стрельба.
По данным полиции, стрельба произошла во время выпускной церемонии.
18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. В результате происшествия погибли 10 человек. Стрелку предъявлено обвинение в убийстве.