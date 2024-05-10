Ученые предупредили о голоде в Атлантическом океане из-за ослабления Гольфстрима

Американские ученые из Технологического института Джорджии считают, что ослабление течения Гольфстрим может лишить организмы в Атлантическом океане важного источника питательных веществ. Такое уже происходило в прошлом. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Гольфстрим — теплое океанское течение, которое берет начало во Флоридском проливе между Флоридой и Кубой, затем огибает восточное побережье США и Канады и пересекает Северную Атлантику в Европу. Тепло, которое оно несет, поддерживает умеренный климат в Европе. Течение входит в Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОЦ), которая переносит теплые воды из Южного полушария на север, а затем обратно вниз к Антарктиде по гигантской петле.

Как показали предыдущие исследования, Гольфстрим заметно ослабел за последние десятилетия, что может сказаться на глобальном климате.

Команда выяснила, что во время последнего ледникового периода около 12 тыс. лет назад замедление Гольфстрима привело к нехватке питательных веществ, поступавших в Северную Атлантику. Это повлияло на популяции производящего кислород фитопланктона, а также затронуло популяции рыб и других морских животных, сказавшись на океанических пищевых цепочках.

Выводы ученых основаны на исследовании состава микроскопических окаменелостей в кернах отложений Флоридского пролива в период Младшего дриаса между 12,9 тыс. и 11,7 тыс. лет тому назад. Анализ показал резкое снижение концентрации питательных элементов.

Авторы научной работы отметили, что повторение такой ситуации в наши дни нанесет удар по рыболовству в северной части Атлантического океана и снизит способность моря поглощать углекислый газ.

Ранее ученые получили исчерпывающие доказательства ослабления Гольфстрима.