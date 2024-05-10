Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге начали проверку в компании, чей автобус упал в реку

В Петербурге начали комплексную проверку в компании, автобус которой упал в реку

close
100%
Валентин Егоршин/ТАСС

В Санкт-Петербурге начали комплексную проверку в компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку Мойку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Как заявили в комитете, соответствующая проверка начата по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.

Там также отметили, что данная компания и комитет по транспорту оказывают следствию необходимое содействие. Видеозаписи с камеры, установленной в кабине водителя, были изъяты. Кроме того, были сняты записи с наружных камер наблюдения. Причины произошедшего устанавливаются.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. В результате ДТП с машиной каршеринга общественный транспорт оказался в воде. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами