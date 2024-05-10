В Петербурге начали проверку в компании, чей автобус упал в реку

В Санкт-Петербурге начали комплексную проверку в компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку Мойку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Как заявили в комитете, соответствующая проверка начата по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.

Там также отметили, что данная компания и комитет по транспорту оказывают следствию необходимое содействие. Видеозаписи с камеры, установленной в кабине водителя, были изъяты. Кроме того, были сняты записи с наружных камер наблюдения. Причины произошедшего устанавливаются.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. В результате ДТП с машиной каршеринга общественный транспорт оказался в воде. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.