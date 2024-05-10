В Белгородской области седьмой раз за сутки ввели ракетную опасность

Сигналы ракетной опасности седьмой раз за текущие сутки сработали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Запущена сирена ракетной опасности», — указывается в публикации.

Местным жителям посоветовали пройти в укрытия либо безопасные помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка) и не подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в безопасное место», — написал глава региона.

Несколько минут назад министерство чрезвычайных ситуаций по Белгородской области сообщило, что сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе.

Перед этим министерство обороны России доложило, что в воздушном пространстве Белгородской области были нейтрализованы два снаряда.

Ранее в небе над Белгородской областью были сбиты 15 снарядов РСЗО «Вампир».