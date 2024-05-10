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Медведева отказались называть главным претендентом на золото Олимпиады

Глава ФТР Тарпищев не стал называть Медведева главным фаворитом Олимпиады

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что не может назвать российского теннисиста Даниила Медведева главным претендентом на победу на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит РИА Новости.

«Нужно свежесть физическую и эмоциональную сохранить к финальной стадии. Преимущество будет иметь тот, кто прошел туда. Очень много факторов, поэтому заранее говорить о результатах просто бессмысленно, тем более на грунтовых кортах», — отметил Тарпищев.

2 мая Медведев получил травму приводящей мышцы ноги во время третьего гейма четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде против чешского теннисиста Иржи Лехечки. Россиянин доиграл первый сет, практически не бегая и прыгая на одной ноге. Уступив в нем с одним брейком (4:6), Медведев вынужден был отказаться от продолжения борьбы и сняться с соревнований.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российская теннисистка отказалась играть с американкой на турнире в Риме.

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