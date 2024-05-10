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В Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота

Грузинский политик Пипия: закон об иноагентах поможет избежать госпереворота

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«Газета.Ru»

Принятие законопроекта об иноагентах в Грузии поможет избежать государственного переворота. Об этом заявил секретарь партии «Солидарность во имя мира» Темур Пипия, его слова приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Законопроект своевременен и очень актуален для укрепления суверенитета страны, в случае его принятия он предотвратит поступление крупных финансовых средств, незаконно полученных из-за границы, для насильственных, антиконституционных переворотов», - заявил он.

По его мнению, прозападные, либеральные и антигрузинские политические силы, а также многочисленные неправительственные организации (НПО) используют подрастающее поколение и студенческую молодежь.

10 мая председатель парламента республики Шалва Папуашвили после заседания парламентского большинства заявил, что депутаты парламента Грузии на следующей неделе рассмотрят законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении.

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах. За документ проголосовали 83 депутата, еще 23 человека высказались против.

Ранее США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем».

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