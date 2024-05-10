«Мужской поступок»: 98-летний ветеран из Томска оценил извинения чиновников после инцидента на параде

98-летний ветеран из Томска Федор Бондаренко в беседе с «Газетой.Ru» назвал мужским поступком визит заммэра и главы Октябрьского района к нему после инцидента на параде Победы. Накануне во время мероприятия заммэра не пустил на трибуну девушку, которая хотела передать ветерану бутылку воды. Бондаренко отметил, что 13 мая планирует встретиться с мэром города.

«Да, разговор по телефону [с мэром Томска] состоялся, в понедельник встретимся с ним лично. Заммэра с главой Октябрьской администрации у меня были, мы хорошо пообщались. А на счет ожидал или нет, здесь затрудняюсь ответить, скажу одно, это мужской поступок. Вместо того чтоб где-то что-то доказывать, они приехали, извинились», — сказал он.

9 мая Федору Бондаренко стало плохо во время парада в честь Дня Победы. Его помощнице пришлось покинуть трибуну, чтобы принести ветерану бутылку с водой. Однако на обратном пути девушку остановил заммэра Константин Чубенко, который отказался пропустить ее к ветерану. Позже Бондаренко стало хуже, ему потребовалась помощь медиков.

10 мая мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил в своем Telegram-канале, что поговорил по телефону с Бондаренко, а также поручил своему заместителю Владимиру Радулу и главе Октябрьского района Томска Сергею Лозовскому навестить 98-летнего ветерана.

Ранее жительница Томска рассказала, как спасала ветерана ВОВ на параде Победы.