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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в областном центре и прилегающем к нему районе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

10 мая в этом регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности.

В этот же день Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли поселок Красное в Белгородской области.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Один из снарядов попал в огород частного жилого домовладения, в результате осколками был посечен забор.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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