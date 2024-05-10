В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в областном центре и прилегающем к нему районе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

10 мая в этом регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности.

В этот же день Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли поселок Красное в Белгородской области.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Один из снарядов попал в огород частного жилого домовладения, в результате осколками был посечен забор.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.