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Армия России поразила комплекс Patriot в зоне СВО

В Запорожской области ВС России поразили «Искандером» украинский ЗРК Patriot

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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot и радиолокационной станции (РЛС) AN/MPQ-65 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Поразили ЗРК «Patriot» и РЛС «AN/MPQ-65» ВСУ ударом ОТРК «Искандер», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, операция произошла в зоне специальной военной операции (СВО) — в районе села Гуляйполе в Запорожской области.

Перед этим украинский военный журналист и главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов объявил, что российские военные примерно за сутки с момента наступления в Харьковской области заняли четыре поселка в приграничной зоне. По его словам, в настоящее время войска РФ находятся примерно в 40 километрах от Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал наступательные действия России под Харьковом.

Ранее Украина отправила резервные подразделения в Харьковскую область.

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Операция на Украине
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