На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал.

Чиновник также заявил, что в шести частных жилых домовладениях, расположенных в поселке Дубовое, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения линии газоснабжения. В селе Таврово осколками посечены кровли двух частных жилых домовладений.

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Губернатор отметил, что на местах работают оперативные и аварийные службы.

«Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям уточняется», — добавил он.

10 мая в этом регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности.

В этот же день Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.