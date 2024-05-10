Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагон намерен вывести своих военных из Нигера в течение нескольких месяцев

Politico: Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер

close
100%
Afolabi Sotunde/Reuters

Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих – 1 тыс. человек. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что американские военные покинут африканскую страну в течение следующих нескольких месяцев.

В апреле глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вывод военнослужащих США из Нигера должен носить упорядоченный и ответственный характер. Он также подчеркнул, что в скором времени Нигер посетит первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны.

В начале мая в Пентагоне сообщили, что на территории американской авиабазы 101 в Нигере, где расположены войска США, разместились также военнослужащие из России. Отмечалось, что военный контингент РФ занимает отдельный ангар на базе. В связи с этим американцы объявили повышенную боеготовность.

Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами