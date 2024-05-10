Пентагон намерен вывести своих военных из Нигера в течение нескольких месяцев

Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих – 1 тыс. человек. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что американские военные покинут африканскую страну в течение следующих нескольких месяцев.

В апреле глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вывод военнослужащих США из Нигера должен носить упорядоченный и ответственный характер. Он также подчеркнул, что в скором времени Нигер посетит первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны.

В начале мая в Пентагоне сообщили, что на территории американской авиабазы 101 в Нигере, где расположены войска США, разместились также военнослужащие из России. Отмечалось, что военный контингент РФ занимает отдельный ангар на базе. В связи с этим американцы объявили повышенную боеготовность.

Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.