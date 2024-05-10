В Польше загорелась свалка химических отходов

Полигон химических отходов загорелся в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения», — отмечается в сообщении.

Пламя охватило всю свалку, площадь которой составляет пять тысяч квадратных метров. На полигоне помимо пластиковых отходов находятся пять тысяч тонн отходов в бочках. Сообщается, что столб дыма виден за 30 километров от свалки. Десятки пожарных групп привлечены к тушению огня. Информация о пострадавших не поступала.

Правительственный центр безопасности (RCB) призвал местных жителей не приближаться к месту возгорания, не выходить из дома и не открывать окна.

В середине апреля на свалке в Подмосковье загорелся мусор. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Пожар произошел на полигоне в районе 26-го км Каширского шоссе.

Ранее в Волгограде ФСБ задержала студента, который поджигал вышки сотовой связи вместе со школьниками.