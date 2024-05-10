Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия предложила Канаде и Норвегии усилить свое военное присутствие в Арктике

Писториус: Германии, Канаде и Норвегии необходимо морское партнерство в Арктике

close
100%
Global Look Press

Канаде и Норвегии следует объединиться для защиты морских путей в Северной Атлантике и Арктике. Такое мнение выразил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции с канадским коллегой, сообщает РИА Новости.

Писториус передал министру национальной обороны Канады Биллу Блэру письмо, подписанное им и норвежским коллегой.

«Давайте начнем трехстороннее стратегическое морское партнерство с акцентом на обеспечение безопасности морских путей через Северную Атлантику и Арктику», — пояснил содержание документа глава немецкого минобороны.

15 апреля в МИД РФ предупредили о последствиях усиления присутствия НАТО в Арктике. Изменения прогнозируются в связи с присоединением к альянсу Швеции и Финляндии. Ожидается размещение на территории этих стран «дополнительных сил и средств, уплотнением учений», а также созданием командно-штабных цепочек».

До того сообщалось, что Норвегия может парализовать российский Северный морской путь подводными дронами Hugin AUV. Они способны работать на расстоянии до 2200 километров от базы и на глубине до шести километров.

Ранее усиление активности НАТО в Арктике прокомментировал Сергей Шойгу.

Все новости на тему:
Освоение Арктики
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами