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США согласовали отправку нового многомилионного пакета военной помощи Украине

Президент США Байден распорядился направить Украине военную помощь на $400 млн

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Николай Лазаренко/РИА Новости

Американский президент Джо Байден распорядился направить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно постановлению, Соединенные Штаты выделят оборонную продукции и услуги Пентагона, в том числе военную подготовку и обучение с целью помощи Киеву на общую сумму размером до $400 млн».

Незадолго до этого газета Politico писала, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $400 млн.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе украинского конфликта не все западные союзники Киева оперативно исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Украине.

Ранее на Украине заявили, что США заставляют ЕС сдвигать сроки поставок F-16 ВСУ.

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