Захарова прокомментировала установку мусорного бака для «советской ностальгии» в Вильнюсе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия мэрии Вильнюса, которая 9 мая поставила на кладбище, где раньше стоял мемориал воинам СССР, мусорный бак «для советской ностальгии». Об этом пишут «Известия».

«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», — охарактеризовала действия литовских властей Захарова.

Накануне стало известно, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал горожан выбрасывать сразу в мусорный контейнер цветы и гвоздики, которые те желают возложить в память о Победе над нацизмом. Контейнер установили у входа на Антакальнисское кладбище, где существовавшие ранее советские памятники уже снесены.

Перед этим в крупных городах Литвы, таких как Вильнюс и Каунас, в рамках учений НАТО на одну ночь впервые был введен комендантский час. Так как далеко не все жители видели предупреждение, это вызвало среди населения легкую панику.

С началом специальной военной операции на Украине в Латвии, Литве и Эстонии запрещено празднование Дня Победы. Официально в этих странах отмечают День Европы.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.