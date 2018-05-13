В Индии в результате непогоды погибли более 30 человек

Более 30 человек погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей властей.

Ранее СМИ сообщили, что не менее 9 человек погибли, 28 получили ранения в результате песчаной бури и грозовых ливней, обрушившихся на индийский штат Уттар-Прадеш.

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Отмечается, что погибшие есть в Дели и окрестностях, а также в Южных штатах — Андхра-Прадеш и Телингана.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за песчаной бури, которая сопровождалась ураганом и ливнем, погибли почти 100 человек. От стихии пострадали северо-западные регионы страны.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования жителям в связи с произошедшим.