Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита

Сотрудники береговой охраны Финляндии провели операцию по спасению горбатого кита из рыболовецких сетей, сообщает РИА «Новости».

«Морской спасательный центр ориентировочно после 14 часов (время совпадает с московским) сообщил, что в районе Берго (Bergö) в Остроботнии обнаружен горбатый кит, запутавшийся в рыболовецких сетях. К месту попросили прибыть небольшие яхты ввиду того, что кит нервничал, когда поблизости находились несколько судов с работающими двигателями», — говорится в сообщении.

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В результате спасательной операции кита размером примерно семь-восемь метров в длину освободили из сетей.

Ранее кит был замечен у берегов Финляндии 12 лет назад поблизости от населенного пункта Раахе (Raahe) также в Ботническом заливе. Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения необходимо уведомить об этом власти.