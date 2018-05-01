В Польше напали на восстанавливающих памятники украинцев

Жители польского села Старая Гута напали на участников украинского общества «Магурич», которые занимались восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище. Об этом сообщается на портале «Наше слово».

По данным портала, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 апреля. Председатель общества «Магурич» Ольга Соляр заявила, что агрессивно настроенные поляки пришли на кладбище, где расположился лагерь, и потребовали от активистов «убираться на Украину».

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Отмечается, что местные жители обвинили украинцев в том, что они восстанавливают могилы участников Украинской повстанческой армии, которые во время Второй мировой войны убивали жителей Польши.

Также портал сообщает, что украинцы вызвали полицию. Прибывший на место отряд установил, что поляки находились в нетрезвом состоянии. Пять человек были арестованы.

Ранее глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии.

Украинская повстанческая армия в России признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.