Житель Хабаровска отправил в суд нецензурное письмо с угрозой убить судью

На жителя Хабаровска завели уголовное дело за угрозу убийства судьи, которая содержалась в электронном письме, направленном на официальный сайт суда. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

«По версии следствия, подозреваемый, не согласный с решением по гражданскому делу, которое вынес судья одного из районов города Хабаровска, направил на официальный сайт суда электронное письмо, в котором пообещал убить судью. Данное послание содержало нецензурную брань», — говорится на сайте.

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За данное действие на 53-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством в отношении судьи».

Отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовному преследованию за угрозу убийством, неуважение у суду, оскорбление представителей власти и умышленное уничтожение чужого имущества.

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