В Думе предложили лишать депутатов мандата за несоответствие расходов доходам

Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, в законопроекте предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.

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Как отмечается, депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих. Однако, на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.

Ранее сообщалось, что в Госдуме были подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе.