Улюкаеву изменили приговор

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Мосгорсуд изменил приговор бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Приговор изменить. Исключить лишение права занимать должности в госкорпорациях и других госучреждения. Остальное оставить в силе», — заявила судья.

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Ранее Улюкаев выступил в Мосгорсуде с последним словом, вновь заявив о своей невиновности

Также сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дал показания в качестве свидетеля на апелляции по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос обжалования приговора о взятке бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.