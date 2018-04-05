В иркутской школе подросток ранил одноклассника ножом

В Иркутске подросток во время урока в одной ранил ножом одноклассника, полиция разбирается в причинах случившегося. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Как установили полицейские, во время урока сидящий на задней парте девятиклассник, играясь со складным ножом, по предварительным сведениям, непреднамеренно нанес травму однокласснику», — говорится в сообщении.

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По словам свидетелей, каких-либо конфликтов друг с другом раньше подростки не имели.

Как сообщил РИА «Новости» представитель минздрава региона, «пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести».

Ранее в Петербурге мальчика ранил ножом одноклассник.