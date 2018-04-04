Москва настаивает на участии экспертов России в расследовании дела Скрипаля

Москва продолжит настаивать на подключении к расследованию дела Скрипаля российских экспертов, передает РИА «Новости» заявление постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.

«Мы задавали вопросы техническому секретариату, потому что это законные вопросы. Обвинения выдвинуты против России, серьезнейшие обвинения, кстати, мы распространили, предали их гласности. Это вопросы не только техсекретариата, но и в Великобритании вопросы многочисленные, и французам, которые вам помогают. И, к сожалению, не получаем никаких ответов. Нас это совершенно не устраивает, поэтому мы настаиваем и будем это делать, чтобы расследование было по-настоящему транспарентным, всеобъемлющим, не предвзятым и обязательно с участием российских экспертов», — сказал Шульгин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британской исследовательской лаборатории, где не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.