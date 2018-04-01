Власти Кемерово перечислили выплаты 59 семьям погибших при пожаре

Власти перечислили выплаты семьям 59 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

«За три дня — с 28 по 30 марта — семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев предложил создать на месте сгоревшего в Кемерове ТЦ детский технопарк.