В Узбекистане двое мужчин попытались украсть корову, посадив ее в автомобиль

В Узбекистане сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Бухарской области за кражу скота, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

По данным полиции, мужчины оставили на трассе автомобиль бизнес-класса Chevrolet Malibu с тонированными стеклами. При проверке в автомобиле нашли корову.

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«В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что водитель Chevrolet Malibu, житель Вобкентского района Бухарской области вступил в преступный сговор со своим зятем для осуществления кражи у местных жителей крупного и мелкого рогатого скота при помощи данного автомобиля», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что при обыске дома у одного из мужчин нашли несколько коров и овец.