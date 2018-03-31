Бывшая глава госстройнадзора Кузбасса арестована после пожара в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово постановил арестовать до 25 мая бывшую начальницу государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

По версии следствия, в действиях Комковой, которая руководила ведомством до 2014 года, есть признаки злоупотребления должностными полномочиями. Обвинители считают, что она не запретила эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня», несмотря на самовольное возведение в 2013 году. Следствие сочло, что данное действие повлекло гибель посетителей.

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Ранее сообщалось, что суд арестовал гендиректора компании-собственника «Зимней вишни».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.