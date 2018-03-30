Двоюродная сестра Юлии Скрипаль решила приехать в Лондон

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери Юлии Скрипаль, решила приехать в Лондон, чтобы навестить родственников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Великобритании.

«Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», — говорится в заявлении.

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В посольстве выразили надежду на то, что британские власти из гуманитарных соображений оперативно выдадут визу Виктории Скрипаль.

Ранее СМИ сообщили новые подробности о состоянии Юлии Скрипаль.