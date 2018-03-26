Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклады вице-премьера Ольги Голодец, главы МЧС Владимира Пучкова и главы Минздрава Вероники Скворцовой. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ходе доклада главе правительства Пучков подчеркнул, что степень сложности пожара высока, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.

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Медведев после доклада Скворцовой поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы она смогла организовать квалифицированную помощь пострадавшим на месте, а также в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.

Голодец, по словам Тимаковой, доложила премьеру о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

Ранее Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию происшествия.