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В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Очередной взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Снова взрыв в Харькове», – говорится в сообщении вещателя.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области сирена воздушной тревоги звучит уже более трех часов.

12 мая телеканал сообщал о серии взрывов в Харькове после объявления воздушной опасности.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ на территории Харьковской области. Он отметил, что вечером 11 мая к северу от города Харькова произошли мощные взрывы.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после взрыва на Крымском мосту.

Ранее на Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области.

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