Стал известен исполняющий обязанности губернатора Курской области

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый заместитель главы региона — председатель регионального правительства Алексей Смирнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора - председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он назначен на должность «до иных распоряжений».

Губернатор Курской области Роман Старовойт в настоящее время находится в Москве, комитет Государственной Думы по транспорту единогласно поддержал его кандидатуру на должность министра транспорта.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на должность министра транспорта РФ Романа Старовойта. 11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.