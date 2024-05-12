Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен исполняющий обязанности губернатора Курской области

И.о. губернатора Курской области назначили первого замглавы региона Смирнова

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый заместитель главы региона — председатель регионального правительства Алексей Смирнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора - председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он назначен на должность «до иных распоряжений».

Губернатор Курской области Роман Старовойт в настоящее время находится в Москве, комитет Государственной Думы по транспорту единогласно поддержал его кандидатуру на должность министра транспорта.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на должность министра транспорта РФ Романа Старовойта. 11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами