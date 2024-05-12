Шесть тел достали спасатели из-под завалов жилого дома в Белгороде

Девушку без признаков жизни извлекли спасатели из-под завалов рухнувшего многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в общей сложности сотрудники МЧС достали тела шестерых человек.

Перед этим подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения.