Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде

МЧС опубликовало видео спасения мужчины из-под завалов жилого дома в Белгороде

МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов жилого многоквартирного дома в Белгороде. Видеоролик опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах спасатели выносят пострадавшего на носилках.

Как сообщили в МЧС, для спасения мужчины специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее на месте разбора завалов рухнувшего дома в Белгороде объявили угрозу обрушения.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами