Максакова заявила о наличии доказательств причастности Тюрина к убийству Вороненкова

Мария Максакова заявила о наличии доказательств причастности ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина к убийству ее супруга, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

«Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса», — заявила Максакова.

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По ее словам, Тюрин регулярно ей угрожал. Максакова рассказала, что он ненавидел Вороненкова.

Ранее украинская сторона направила в Интерпол материалы для объявления в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.