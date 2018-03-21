Под Тамбовом почти 30 человек отравились неизвестным газом

В поселке Калинин под Тамбовом 29 человек отравились неизвестным газом, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом. Всего в лечебные учреждения были доставлены 29 человек, среди которых было девять детей», — рассказал источник.

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Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются 17 человек. По предварительным данным, жители могли отравиться из-за того, что пилили баллоны из-под аммиака. В результате их действий по округе мог распространиться газ.

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