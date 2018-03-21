В Греции по запросу Мальты задержали россиянку

Посольство России в Афинах проверяет информацию о задержании в Греции гражданки России Марии Ефимовой, передает РИА «Новости».

«Мы о задержании Ефимовой узнали от ее отца. От греческих властей никакой информации пока не было», — сказал представитель посольства.

Реклама

По его словам, посольство России направило запрос властям Греции и выясняет подробности дела.

Ефимова арестована в Греции на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты.