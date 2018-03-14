Мексиканские полицейские попали под следствие из-за фотографий с полуобнаженными туристками

Три сотрудника полиции мексиканского штата Кинтана-Роо попали под следствие за фотосъемку с полуобнаженными туристками на пляже, предает Daily News со ссылкой на министерство общественной безопасности штата.

По данным ведомства, полицейских передали юридической службе за ненадлежащее исполнение обязанностей. В министерстве не уточнили, за какое нарушение их наказывают, однако в сети есть фотографии трех полицейских, которые фотографируются с туристками с обнаженной грудью на пляже Канкуна.

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Также сообщается, что против полицейских начнут преследование в рамках совета чести и справедливости, который действует при полиции Кинтана-Роо.

В 2017 году сообщалось, что в Мексике трое злоумышленников ограбили автобус с 29 полицейскими.