В посольстве России в США рассказали об американском вертолете-разведчике

Неизвестный вертолет с прожектором находился в воздухе в воскресенье недалеко от территории российского посольства в Вашингтоне, сообщили в официальном твиттере посольства.

«Что искал американский вертолет на территории посольства России прошлой ночью? «Странная» неполадка в навигационной системе недалеко от центра столицы США? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства (в выборы США в 2016 году — «Газета.Ru»)?», — написали в посольском твиттере.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США не нашли связи между избирательной кампанией Трампа и Россией. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это известие твитом, набранным прописными буквами.

