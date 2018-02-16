Киевский горсовет разрешил вывешивать бандеровский флаг в праздничные дни

Киевский городской совет на сессии разрешил использовать красно-черный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещена в России) во время ряда торжественных мероприятий, сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать флаг ОУН. Горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг националистов.

Документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.