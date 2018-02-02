Под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей, передает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань.

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Отмечается, что в поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в связи с чем сотрудники ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой.

«После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.