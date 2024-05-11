Шойгу поздравил воинскую часть и соединение ВС РФ, отличившиеся на СВО

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность 26-му Феодосийскому ордена Александра Невского танковому полку и бойцам 132-й отдельной мотострелковой бригады, отличившимся в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что более 800 солдат 26-го Феодосийского ордена Александра Невского танкового полка были удостоены государственных наград и знаков отличия. Глава военного ведомства принял соответствующее решение в связи с выполнением ими задач на сложных направлениях фронта.

Кроме того, Шойгу поздравил командование и личный состав 132-й отдельной мотострелковой бригады с взятием под контроль более 15 населенных пунктов. В частности, речь идет о донецком селе Новокалиново.

В сообщении уточняется, что государственные награды и знаки отличия были присвоены более 1500 военным данного подразделения. Министр выразил уверенность в способности российских бойцов и дальше обеспечивать безопасность РФ, а также хранить верность присяге.

10 мая Минобороны РФ сообщило об отступлении украинских солдат из села Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки российских войск «Центр».

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих, взявший населенные пункты Соловьево и Котляровка.