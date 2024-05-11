Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу поздравил воинскую часть и соединение ВС РФ, отличившиеся на СВО

Шойгу поблагодарил танковый полк и бригаду ВС РФ, проявившие себя в зоне СВО

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность 26-му Феодосийскому ордена Александра Невского танковому полку и бойцам 132-й отдельной мотострелковой бригады, отличившимся в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что более 800 солдат 26-го Феодосийского ордена Александра Невского танкового полка были удостоены государственных наград и знаков отличия. Глава военного ведомства принял соответствующее решение в связи с выполнением ими задач на сложных направлениях фронта.

Кроме того, Шойгу поздравил командование и личный состав 132-й отдельной мотострелковой бригады с взятием под контроль более 15 населенных пунктов. В частности, речь идет о донецком селе Новокалиново.

В сообщении уточняется, что государственные награды и знаки отличия были присвоены более 1500 военным данного подразделения. Министр выразил уверенность в способности российских бойцов и дальше обеспечивать безопасность РФ, а также хранить верность присяге.

10 мая Минобороны РФ сообщило об отступлении украинских солдат из села Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки российских войск «Центр».

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих, взявший населенные пункты Соловьево и Котляровка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами