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В США рассказали о необходимости «трудных решений» ради мира с Россией

Hill: Запад и Украина должны пойти на трудные решения ради мира с РФ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

США и Украине необходимо как можно быстрее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, несмотря на связанные с этим шагом «трудные решения» для Киева и Вашингтона. Об этом пишет американская газета Hill.

«Белый дом не может повернуть время вспять, к апрелю 2022 года, но он может и должен серьезно заняться закладкой основы, в тесной консультации с Киевом и европейскими союзниками, для ускорения прекращения этой войны путем переговоров… Это потребует от западных и украинских лидеров сделать трудные решения сейчас», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести поражение России на поле боя обречены на неудачу, поскольку ВС РФ обладают значительным преимуществом на фоне быстрого ухудшения позиций Киева.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражения.

Ранее в США заявили, что ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия.

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