В Петропавловске-Камчатском задержали ударившего бортпроводника пассажира

Полицейские задержали пассажира авиарейса «Москва — Петропавловск-Камчатский», который ударил по лицу бортпроводника, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

«Двадцатишестилетний житель города Екатеринбурга был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказала она.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 213 УК России «Хулиганство».